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    Суд відправив за ґрати колишнього «міністра охорони здоров’я» окупованого Криму

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    <span>Колишній &laquo;міністр охорони здоров&rsquo;я Криму&raquo; Петро Міхальчевський</span> - Суд відправив за ґрати колишнього «міністра охорони здоров’я» окупованого Криму
    Колишній «міністр охорони здоров’я Криму» Петро Міхальчевський

    Колишньому чиновнику доведеться провести 10 років у в'язниці

    Дніпровський районний суд Києва підтримав позицію прокуратури Автономної Республіки Крим і визнав колишнього «міністра охорони здоров’я Республіки Крим» Петра Міхальчевського винним у державній зраді та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

    «Нагадаємо, що Петро Міхальчевський, будучи громадянином України, після окупації півострова в 2014 році очолив незаконно створене «Міністерство охорони здоров’я Республіки Крим» у складі «Ради міністрів Автономної Республіки Крим», надаючи таким чином допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України», - йдеться у повідомленні прокуратури.

    «Міністр» безпосередньо брав участь у реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на легітимізацію окупаційної влади, шляхом видання наказів та розпоряджень щодо діяльності зазначеного «міністерства», - додали у прокуратурі.



    Окрім того, надавав допомогу окупаційній владі в організації та проведенні незаконного «референдуму про статус Криму» в 2014 році, та звітував «керівництву» окупаційної адміністрації, зокрема за результатами голосування своїх підлеглих, схиляючи їх до набуття громадянства Російської Федерації.

    Нагадаємо, ще в січні 2018 року під час обшуку у так званого міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського виявили документи, що підтверджують його безпосередню участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові. Тоді Міхальчевський переховувався на околиці Києва, у багатоповерхівці.

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