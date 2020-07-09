На Львівщині помер 41-річний голова райдержадміністрації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Шумський помер на 42 році життя

Причини смерті Шумського офіційно не повідомляють, проте, за інформацією місцевих ЗМІ, у нього був інфаркт

Сьогодні вночі у Львівській області раптово помер голова Яворівської райдержадміністрації Андрій Шумський.

Про це повідомили в РДА.

Андрієві Шумському був лише 41 рік. Він народився 24 листопада 1978 року у Львові. Вищу освіту здобув у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «колісні та гусеничні транспортні засоби», кваліфікація – спеціаліст інженер-механік.

Перебував на посаді голови РДА від грудня 2019 року, перед тим був директором ПП АМ-Груп, «Промбуд сервіс» та «Шато-плюс». Фахівець у деревообробній галузі та спеціаліст з екологічних проблем і проблем навколишнього середовища.

Відповідно до даних декларації, яку Шумський подавав як кандидат на посаду голови РДА, сума грошових активів декларанта і родини більш ніж у 10 разів перевищувала суму всіх їхніх доходів.

На виборах до Верховної Ради 2019 року Андрій Шумський балотувався від партії «Слуга народу» у 122-му виборчому окрузі – Жовківський та Яворівський райони, проте програв кандидатові від «Самопомочі» Павлові Бакунцю. А під час президентських виборів був довіреною особою Зеленського в цьому окрузі.

Причини смерті Шумського офіційно не повідомляють, проте, за інформацією місцевих ЗМІ, у нього був інфаркт. У померлого залишилася дружина та двоє дітей: син і донька.