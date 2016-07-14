У Чернігові хлопця вдарило струмом у тролейбусі: він у реанімації

Тролейбус, в якому людину вдарило струмом, і далі працює на маршруті

У Чернігові 19-ти річного хлопця вдарило струмом у тролейбусі. Молодий чоловік узявся за поручень у салоні і закричав від болю. Водій відразу ж зупинив транспорт, знеструмив його і випустив пасажирів. Потерпілому довелося викликати швидку. Він опинився у реанімації. Нині постраждалий – під наглядом лікарів. Хоче вже додому, але ще день-два



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У Чернігові студента вдарило струмом у салоні тролейбуса

Тролейбус, в якому людину вдарило струмом, і далі працює на маршруті

У Чернігові 19-ти річного хлопця вдарило струмом у тролейбусі. Молодий чоловік узявся за поручень у салоні і закричав від болю. Водій відразу ж зупинив транспорт, знеструмив його і випустив пасажирів. Потерпілому довелося викликати швидку. Він опинився у реанімації.

Нині постраждалий – під наглядом лікарів. Хоче вже додому, але ще день-два повинен провести в лікарні. Чому хлопця вдарило струмом у громадському електротранспорті – тепер розбиратимуться і тролейбусники, і поліція.

У тролейбусному управлінні запевняють – транспорт випустили на маршрут абсолютно справним. Тролейбус дві години пропрацював на лінії без жодних скарг.

Припускають, причиною витоку струму могла стати волога, що потрапила в двигун.

Тролейбус перевірили і після нещасного випадку. Прилади показали – все в нормі.

Тролейбус, в якому людину вдарило струмом, і далі працює на маршруті. Замінити його транспортникам немає чим. У ДЕПО 40 таких самих машин. Оновлювати громадський електротранспорт у Чернігові тільки почали.