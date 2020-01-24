У Чернігові СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соцмережах



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Фото: пресцентр СБУ

Агітатор, зокрема, закликав до повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України

Служба безпеки України викрила та припинила у Чернігові діяльність проросійського агітатора, який поширював через соцмережі сепаратистські матеріали. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець обласного центру створював та адміністрував у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, сепаратистські групи та сторінки.

Агітатор, зокрема, закликав до повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України.

Для наповнення інтернет-ресурсів зловмисник використовував матеріали з пропагандистських сайтів країни-агресора та незаконних збройних формувань.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта справи співробітники СБ України вилучили комп’ютери та мобільні пристрої із доказами здійснення сепаратистської діяльності.

Показово, що агітатор уже має непогашену судимість за скоєння аналогічного злочину.

Фото: пресцентр СБУ

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Заходи із викриття зловмисника відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.

Як повідомлялось, контррозвідника Служби безпеки України затримала двох активних учасниць інформаторської мережі терористичної організації «ДНР», що діяла в Лиманському районі Донеччини.