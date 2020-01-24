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    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті

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    У Рівному СБУ блокувала спробу збуту 56 кілограм ртуті - СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті
    У Рівному СБУ блокувала спробу збуту 56 кілограм ртуті
    Фото: СБУ

    Слідчі з'ясовують, де ділки взяли небезпечну речовину

    Служба безпеки України заблокувала у Рівному протиправну діяльність організованої групи, учасники якої займалась збутом небезпечної отруйної речовини – ртуті металічної - в особливо великих розмірах.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Контррозвідники спецслужби встановили, що троє зловмисників, серед яких є колишній працівник органів прокуратури, організували нелегальний бізнес із продажу ртуті. Токсичний «товар» ділки збували великими партіями в різних регіонах України. Правоохоронці затримали двох учасників групи, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу автостанції у Рівному, під час спроби збуту 56 кілограмів ртуті. За «товар» зловмисники планували отримати понад пів мільйона гривень», - йдеться у повідомленні.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії, зокрема на території інших областей.

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    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті
    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті
    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті
    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті
    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті
    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті
    СБУ затримала продавців 60 кілограмів ртуті

    Встановлюються джерела походження особливо небезпечної отруйної речовини.

    СБУ торгівля бізнес Рівне небезпека
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