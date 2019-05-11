У Чернігові засудженим перерахували по 300 гривень за голосування на президентських виборах



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Виправна колонія. Фото з відкритих джерел

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «підкуп виборця»

Чернігівський відділ поліції розслідує кримінальну справу за фактом підкупу засуджених, котрі відбувають покарання у Чернігівській виправній колонії №44 і брали участь у голосуванні за кандидатів у президенти 31 березня.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріали Деснянського районного суду Чернігова.

У ході допиту свідок і перший заступник начальника колонії повідомив, що 27 березня 2019 року до установи прийшла колишня засуджена, яка раніше там відбувала покарання. Вона звернулась з проханням дозволити перерахувати на особовий рахунок засуджених грошові кошти по 300 грн. кожному. На той час в установі утримувалось 152 засуджені.

Однак їй було відмовлено у перерахуванні. При цьому вона почала вмовляти персонал установи це зробити, оскільки це є передвиборна кампанія і вона на цьому заробляє гроші. Також сказала, що це винагорода засудженим за те, щоб вони проголосували за одного з кандидатів у президенти України, але за кого саме не уточнювала.

Водночас їй в черговий раз відмовили у зарахуванні засудженим таких коштів.

Натомість до відділення поштового зв’язку № 14 Чернігівської дирекції АТ «Укрпошта» 1 квітня від невідомої особи на прізвища засуджених осіб, які тримаються у виправній колонії, надійшло 89 грошових переказів по 300 грн. Інша частина у кількості 59 таких переказів для засуджених надійшло до відділення 2 квітня. Загальна сума переказів становить 44 тис. 400 грн.

Наразі поліція проводить слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч.1 ст.160 КК України («Підкуп виборця»).

За відомостями офіційного сайту ЦВК, на президентських виборах 31 березня брало участь у голосуванні 157 засуджених Чернігівської виправної колонії №44. Найбільше проголосувало за кандидатів Володимира Зеленського (66) і Юлію Тимошенко (47). За чинного президента Петра Порошенка віддали голоси 6 ув’язнених.

У другому турі президентських виборів за Володимира Зеленського проголосувало 125 засуджених чернігівської колонії, за Петра Порошенка – 6.