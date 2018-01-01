У Чернівцях хочуть назвати аеропорт на честь Каденюка

Щоб назвати аеропорт іменем Каденюка необхідна письмова згода родини, трудового колективу аеропорту та проведення громадських слухань

Міжнародний аеропорт «Чернівці» хочуть назвати на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. [READ_MORE] Про це на прес-конференції повідомив міський голова Олексій Каспрук, передає molbuk.ua. «Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких Леонід Костянтинович



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Щоб назвати аеропорт іменем Каденюка необхідна письмова згода родини, трудового колективу аеропорту та проведення громадських слухань

Міжнародний аеропорт «Чернівці» хочуть назвати на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

Про це на прес-конференції повідомив міський голова Олексій Каспрук, передає molbuk.ua.

«Був присутнім на похороні Леоніда Каденюка. Спілкувався з близькими. Зі слів близьких Леонід Костянтинович був би проти, аби його іменем перейменовували вулицю будь-якого космонавта. Але увіковічнити його пам’ять потрібно. Виступаємо з ініціативою присвоїти ім’я Леоніда Каденюка міжнародному аеропорту «Чернівці», - сказав Каспрук.

Він додав, що для цього необхідна письмова згода родини, трудового колективу аеропорту та проведення громадських слухань.

«Я думаю, ці клопотання будуть підтримані і таке рішення з часом буде ухвалене», - додав очільник міста.

Нагадаємо, Каденюк раптово помер 31 січня на 68-му році життя.

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