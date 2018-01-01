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    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)

    Леонід Каденюк вранці в середу, 31 січня, вийшов на ранкову пробіжку в парк. Під час пробіжки у нього стався серцевий напад
    У Клубі кабміну попрощалися з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, якого поховають 2 лютого на Байковому кладовищі. Про це повідомили у прес-службі Державного космічного агентства України. Провести в останню путь Героя України прийшли колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, члени уряду, державні
    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 15:23
    • Розсилка
    Прощання з Героєм України, космонавтом Леонідом Каденюком
    Прощання з Героєм України, космонавтом Леонідом Каденюком

    Леонід Каденюк вранці в середу, 31 січня, вийшов на ранкову пробіжку в парк. Під час пробіжки у нього стався серцевий напад

    У Клубі кабміну попрощалися з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, якого поховають 2 лютого на Байковому кладовищі. Про це повідомили у прес-службі Державного космічного агентства України.

    Провести в останню путь Героя України прийшли колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, члени уряду, державні високопосадовці, мер Києва, колеги, друзі і родичі.

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    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Колишній голова Верховної Ради України Олександр Мороз
    Колишній Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж
    Колишній нардеп Людмила Супрун
    Народний депутат Андрій Тетерук
    Народний депутат Віталій Корчик
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Льотчик-випробувач, Герой України Олександр Галуненко (ліворуч) з колегами
    Начальник Управління державної охорони України Валерій Гелетей
    Дружина Леоніда Каденюка
    Колишній міністр культури і туризму Юрій Богуцький
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Другий президент України Леонід Кучма та радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Горбулін
    Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Горбулін, другий президент України Леонід Кучма та його дружина Людмила Кучма
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Народний депутат Дмитро Андрієвський
    Народний депутат декількох скликань Сергій Терьохін
    Народний депутат декількох скликань від КПУ Георгій Крючков
    Колишній омбудсмен Ніна Карпачова
    Народний депутат декількох скликань Юрій Кармазін
    Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун
    Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак
    Перший президент України Леонід Кравчук
    Перший віце-прем'єр-міністр та міністр економічного розвитку Степан Кубів, третій президент України Віктор Ющенко та перший президент України Леонід Кравчук
    Міністр культури України Євген Нищук та віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко
    Мер Києва Віталій Кличко
    Заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький
    Міністр освіти Лілія Гриневич
    Народний депутат Сергій Тарута
    Колишній мер Києва Олександр Омельченко
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Колишній міністр юстиції Микола Онищук
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)
    Рідні Леоніда Каденюка

    Нагадаємо, Леонід Каденюк помер на 68-му році життя у Києві, в парку Царське село. 

    Як розповіли родичі космонавта, Каденюк вранці в середу, 31 січня, вийшов на традиційну ранкову пробіжку в парк, під час якої у нього стався серцевий напад.

    Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року.
    Каденюк — генерал-майор Збройних Сил України, заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України з питань авіації і космонавтики.
    В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів — вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори.
    Київ Віктор Ющенко Леонід Кучма мер Леонід Кравчук
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