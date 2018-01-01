Три президенти, міністри, депутати... Як прощались з Леонідом Каденюком (фоторепортаж)

Леонід Каденюк вранці в середу, 31 січня, вийшов на ранкову пробіжку в парк. Під час пробіжки у нього стався серцевий напад

У Клубі кабміну попрощалися з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, якого поховають 2 лютого на Байковому кладовищі. Про це повідомили у прес-службі Державного космічного агентства України. Провести в останню путь Героя України прийшли колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, члени уряду, державні

Прощання з Героєм України, космонавтом Леонідом Каденюком

Леонід Каденюк вранці в середу, 31 січня, вийшов на ранкову пробіжку в парк. Під час пробіжки у нього стався серцевий напад

У Клубі кабміну попрощалися з першим космонавтом незалежної України Леонідом Каденюком, якого поховають 2 лютого на Байковому кладовищі. Про це повідомили у прес-службі Державного космічного агентства України.

Провести в останню путь Героя України прийшли колишні президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, члени уряду, державні високопосадовці, мер Києва, колеги, друзі і родичі.

Нагадаємо, Леонід Каденюк помер на 68-му році життя у Києві, в парку Царське село.

Як розповіли родичі космонавта, Каденюк вранці в середу, 31 січня, вийшов на традиційну ранкову пробіжку в парк, під час якої у нього стався серцевий напад.

Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року.

Каденюк — генерал-майор Збройних Сил України, заступник Генерального інспектора Генеральної військової інспекції при Президентові України з питань авіації і космонавтики.

В період з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському БТКК «Колумбія» місії STS-87. Під час польоту виконував біологічні експерименти спільного українсько-американського досліду з трьома видами рослин: ріпа, соя і мох. Основна мета проведення експериментів — вивчення впливу стану невагомості на фотосинтетичний апарат рослин, на запліднення та розвиток зародка, на експресію генів у тканинах сої і ріпи, на вміст фітогормонів у рослинах ріпи, на вуглеводний метаболізм та ультраструктуру клітин проростків сої, на процес ураження проростків сої патогенним грибом фітофтори.