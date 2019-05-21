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    У Чернівцях люди перекрили головну вулицю: вимагають ремонту дороги

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    <span>В Чернівцях перекрито центральну вулицю</span> - У Чернівцях люди перекрили головну вулицю: вимагають ремонту дороги
    В Чернівцях перекрито центральну вулицю
    Фото: Укрінформ

    Протестувальники перекрили одну з найбільших вулиць Чернівців

    У Чернівцях близько 70 осіб перекрили одну з найдовших вулиць міста, яка веде до Калинівського ринку, - вулицю Хотинську. Люди вимагають провести капітальний ремонт цієї вулиці. Про це повідомляє «Укрінформ». 

    «Ми знаємо, що в цьому році на поточний ремонт вулиці Хотинської виділили 3 мільйони гривень з державного бюджету. Але ця вулиця в настільки поганому стані, що поточний ремонт їй не допоможе. Ми вимагаємо, щоб на цій вулиці провели капітальний ремонт», - говорить один з активістів Юрій Ковалець.

    Учасники акції спочатку проінспектували дорожнє покриття. Потім виклали на нього запчастини від автомобілів і утворили живий ланцюг. Жоден транспорт не пропускають.

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    У Чернівцях люди перекрили головну вулицю: вимагають ремонту дороги
    У Чернівцях люди перекрили головну вулицю: вимагають ремонту дороги
    У Чернівцях люди перекрили головну вулицю: вимагають ремонту дороги

    До протестувальників приїхав міський голова Чернівців Олексій Каспрук, в.о. голови Чернівецької ОДА Михайло Павлюк, начальник департаменту ЖКГ міськради Володимир Бешлей і начальник Служби автомобільних доріг області Ігор Гах. Вони спілкуються з протестувальниками.

    І в міській раді, і в облдержадміністрації обіцяють винести на найближчі сесії міської й обласної рад звернення до уряду про виділення грошей на капітальний ремонт цієї вулиці.

    «Уже цього четверга я винесу на сесію звернення до уряду з проханням виділити 200 мільйонів гривень на капітальний ремонт вулиці Хотинської. Але навіть якщо держава виділить гроші, то на розробку проектно-кошторисної документації та проведення тендерів треба багато часу, тому реально ремонт можуть розпочати аж у листопаді-грудні», - сказав Каспрук.

    Але протестувальники не погоджуються з цим і дають місяць на розробку всіх документів і початок ремонтів. У поліції Чернівецької області повідомили, що на місці працюють патрульні, регулюють об'їзд цієї ділянки дороги.

     

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