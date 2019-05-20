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    Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра

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    <span>Володимир Гройсман подає у відставку з посади глави Кабміну</span> - Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра
    Володимир Гройсман подає у відставку з посади глави Кабміну

    Гройсман агітуватиме парламент підтримати його відставку

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав президента України Володимира Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра.

    Про це Гройсман заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV. 

    «Вважаю, що Володимир Зеленський, який офіційно вступив на нову посаду, повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єр-міністра, а також нового уряду, з яким буде працювати. Новообраному президенту необхідно обговорити дане питання з лідерами парламентських фракцій на найближчій зустрічі», – заявив Гройсман, коментуючи свою відставку.

    Він зазначив, що агітуватиме парламент підтримати його відставку.

    «Якщо буде утворено рішення депутатів (на зустрічі президента із фракціями, – ред), він може це зробити», - зазначив прем'єр-міністр. 

    Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради. 

    «Я буду брати участь у парламентській кампанії і на цьому тижні я про це скажу», – підкреслив Гройсман.

    Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

    Сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

    «Безумовно, окрім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві», - сказав шостий президент.

    Вихід з цієї ситуації Зеленський бачить тільки один – «ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!».

    Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. 

    На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд. 

    Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна. 

    Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

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