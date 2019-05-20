Гройсман закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман подає у відставку з посади глави Кабміну

Гройсман агітуватиме парламент підтримати його відставку

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав президента України Володимира Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра.

Про це Гройсман заявив в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

«Вважаю, що Володимир Зеленський, який офіційно вступив на нову посаду, повинен негайно внести кандидатуру нового прем’єр-міністра, а також нового уряду, з яким буде працювати. Новообраному президенту необхідно обговорити дане питання з лідерами парламентських фракцій на найближчій зустрічі», – заявив Гройсман, коментуючи свою відставку.

Він зазначив, що агітуватиме парламент підтримати його відставку.

«Якщо буде утворено рішення депутатів (на зустрічі президента із фракціями, – ред), він може це зробити», - зазначив прем'єр-міністр.

Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

«Я буду брати участь у парламентській кампанії і на цьому тижні я про це скажу», – підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

«Безумовно, окрім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві», - сказав шостий президент.

Вихід з цієї ситуації Зеленський бачить тільки один – «ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!».

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.

Читайте також: