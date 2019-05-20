Невтішна статистика: за тиждень у Києві сталося майже 770 ДТП



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На бульварі Дружби народів після наїзду на пішоходів автомобіль пролетів зелені насадження та влетів у паркан Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП одна людина загинула, 39 - отримали травми

Минулого тижня, з 13 по 19 травня, у Києві зафіксовано 769 дорожньо-транспортних пригод (на попередньому тижні - 682), з них 39 з потерпілими (на попередньому тижні 36). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

На дорогах столиці отримали поранення 49 людей (на попередньому тижні - 37), загинула одна людина (на попередньому тижні загинуло чотири людини).

Сталося 19 наїздів на пішоходів, з них 6 - на пішохідних переходах. Поранено 5 мотоциклістів та 1 велосипедист.

Як повідомлялося, 16 травня на бульварі Дружби народів у Києві сталася ДТП за участю автомобіля і пішоходів.

16 травня увечері у Києві неподалік від торгового центру Ocean Plaza дівчина-водій скоїла наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці.

17 травня в Києві біля станції метро «Дорогожичі» сталася ДТП за участю пішохода: ВАЗ збив жінку-пішохода, яка перебігала дорогу в недозволеному місці.

На засіданні Київської міської ради депутати підтримали міську цільову програму щодо підвищення організації та безпеки дорожнього руху столиці до 2022 року. Фінансування програми щодо підвищення організації та безпеки дорожнього руху столиці на 4 роки складає 2,37 млрд грн.