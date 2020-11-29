У Чернівцях на виборах перемагає Клічук – дані екзит-полу

Про перемогу Клічука свідчать дані екзит-полу Інституту соціології Маковецького та Info Sapiens

У другому турі виборів мера Чернівців, за даними екзит-полів, перемагає кандидат від партії Єдина Альтернатива Роман Клічук. Він випереджає свого конкурента Віталія Михайлішина (партія команда Михайлішина) на 22%.

Досі Чернівці залишаються єдиним обласним центром без міського голови.

За результатами екзит-полу Info Sapiens на замовлення PGR Consulting Group LLC, станом на 18:30 Клічук набрав 61,1%, його конкурент Віталій Михайлішин – 38,5%.

Про перемогу Клічука також свідчать дані екзит-полу Інституту соціології Маковецького. Згідно з цими даними Клічук набрав 59,1%, Михайлішин – 40,9%.

Роман Клічук понад 20 років займається підприємницькою діяльністю. Був депутатом обласної ради від фракції Батьківщина, пізніше став сотим номером у списку Самопомочі на парламентських виборах. Був членом виконавчого комітету Чернівецької міськради, однак добровільно вийшов з його складу.

У 2020 він був висунутий кандидатом у мери від партії Єдина альтернатива (перереєстрована цьогоріч партія Союз міста і села) і набрав у першому турі 27,29% голосів.

Нагадаємо, у Чернівцях сьогодні, 29 листопада, відбулося повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагаються кандидати, пов’язані з ОПЗЖ і «Самопоміччю».