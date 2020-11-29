Вибори в Чернівцях відбуваються за низької явки

На 13:00 проголосувало лише 7% виборців

За даними Центральної виборчої комісії станом на 13:00 на виборах міського голови Чернівців проголосувало 7,2%. Годиною раніше спостерігачі руху «Опора» заявили про явку в 6,5%.

У ЦВК нагадують, що до завершення голосування залишається небагато часу – всі виборчі дільниці закриваються о 20:00.

Нагадаємо, сьогодні, 29 листопада, у Чернівцях проходить другий тур виборів мера. За посаду міського голови борються Роман Климчук та Віталій Михайлішин. У першому турі перемогу здобув Климчук, набравши 27,29% голосів, тоді як за Михайлішина проголосували 21,33% виборців.

Раніше РБК-Україна повідомляв, що усі виборчі дільниці у Чернівцях відкрилися вчасно і без порушень.

При цьому спостерігачі «Опори» зафіксували перші порушення на виборах мера міста. Частина порушень стосувалися організації виборчого процесу. Також члени однієї з комісій передчасно почали заповнювати протокол про результати голосування.

Крім цього в ЦВК напередодні дня голосування заявили, що вибори у Чернівцях під загрозою зриву через припинення повноважень членів дільничих виборчих комісій від партій «Батьківщина», «Європейська солідарність», «Наш край» та «Рідне місто».