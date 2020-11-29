Другий тур: Чернівці обирають мера

У другому турі в Чернівцях за пост міського голови боротимуться Роман Клічук та Віталій Михайлішин

Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00

У Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови. За крісло мера Чернівців змагаються кандидати, пов’язані з ОПЗЖ і «Самопоміччю».

Про це повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

У другому турі в Чернівцях за пост міського голови боротимуться Роман Клічук та Віталій Михайлішин.

Роман Клічук висувається від місцевої організації партії «Єдина альтернатива», а Віталій Михайлішин – від місцевої організації партії «Команда Михайлішина».

За даними «Чесно», Михайлішин має зв’язки з «Опозиційною платформою – За життя» (у 2019 році профінансував ОПЗЖ на 1,2 мільйони гривень і балотувався до Верховної Ради від неї по 201 округу), а Клічук – із «Самопоміччю» (у 2018 році профінансував «Самопоміч» на 900 гривень, а в 2019 році став членом цієї партії і балотувався до парламенту 89-м у її списку).

За підсумками голосування з виборів міського голови 25 жовтня вони отримали найбільшу кількість голосів виборців: Клічук – 27,29 %, Михайлішин – 21,33 %.

Нинішній мер Чернівців Олексій Каспрук тоді отримав 18,15% голосів.

Крім того, 29 листопада, згідно з даними ЦВК, також відбудуться вибори в Першотравневській сільській раді Нікопольського району Дніпропетровської області.

Результати голосування повинні бути встановлені не пізніше ніж на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня включно.

Як повідомлялося, до Центральної виборчої комісії надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози належній організації та проведенню голосування під час другого туру виборів мера Чернівців 29 листопада.

Нібито до Чернівецької міської територіальної виборчої комісії надійшли подання від місцевих організацій чотирьох політичних політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій.

Нагадаємо, 28 листопада голова Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Анастасія Сімак заявила, що інформація про відкликання членів дільничних виборчих комісій чотирма партіями не відповідає дійсності.

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