За фактами порушень на виборах у Чернівцях поліцією відкрито два провадження

Ще сім заяв чекають на розгляд

Правоохоронці Буковини ведуть перевірку звернень, у яких йдеться про здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування, незаконну агітацію та ймовірну спробу підкупу виборців під час голосування у другому турі виборів міського голови Чернівців. Як повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, слідчими розпочато кримінальні провадження стосовно двох випадків незаконних дій з виборчими бюлетенями.

Нагадаємо, сьогодні вранці на одній із дільниць члени комісії підписали протокол про підрахунок голосів виборців задовго до встановлення результатів виборів. Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі. Таким чином жінка-виборець здійснила волевиявлення за себе та свого сина. Такі протиправні дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

Інформацію по інших 7 повідомленнях, що стосувалися виборів Чернівецького міського голови, правоохоронці наразі перевіряють. За результатами перевірок співробітники поліції приймуть відповідні рішення. Як повідомлялося раніше, 29 листопада у другому турі місцевих виборів на посаду голови Чернівецької міської ради беруть участь кандидати Роман Клічук («Єдина альтернатива») та Віталій Михайлішин («Команда Михайлішина»). У першому турі, що відбувся 25 жовтня Роман Клічук отримав 15 350 голосів виборців (27,29%), Віталій Михайлішин – 11 998 (21,33%). Активність виборців в Чернівецькій області становила 34,84%.

Раніше повідомлялось про те, що за період з 5 вересня по 28 листопада 2020 року до підрозділів поліції Чернівецької області загалом надійшло 324 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.