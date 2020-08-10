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    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 008 нових випадків Covid-19

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    Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 008 нових випадків Covid-19
    Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

    Загалом з початку епідемії коронавірусу зафіксовано летальних випадків 1922

    В Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей, летальних випадків –  1922 - за добу 25 людей.

    Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

    Зазначається, що на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Нагадаємо, в Україні станом на 9 серпня зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж у попередній день (1 453).

    До відома, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів.  Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей. 

    Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).

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