Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу виявлено 1 008 нових випадків Covid-19



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Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

Загалом з початку епідемії коронавірусу зафіксовано летальних випадків 1922

В Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей, летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей.

Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Зазначається, що на Буковині другий день поспіль фіксують більше сотні хворих на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Нагадаємо, в Україні станом на 9 серпня зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж у попередній день (1 453).

До відома, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів. Кількість жертв перевищила 733 тисячі. Вилікувалися 12 897 813 людей.

Країнами з найбільшим числом інфікованих залишаються США (5 044 435), Бразилія (3 035 422) та Індія (2 153 010). Також до першої п'ятірки входять Росія (885 718) і ПАР (559 859).