Польща оновила умови в’їзду для українців: кого пустять без обсервації
епер не обов'язково проходити обсервацію тим, хто прибуває літаком з України
Деякі категорії українців звільнено від обов'язку перебування на карантині у Польщі
Влада Польщі оновила перелік категорій українців, яким дозволено не проходити обсервацію. Тепер не обов'язково проходити обсервацію тим, хто прибуває літаком з України.
Про це повідомляє посольство України в Польщі.
Від обов'язку перебування на карантині після в'їзду на територію Польщі звільнили:
- водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
- інспекторів морської адміністрації;
- осіб, які виконують на території Республіки Польща, роботу пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори);
- пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху.
- пасажирів суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір;
- осіб, які здобувають освіту у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковців, котрі проводять дослідження на території Польщі;
- працівників дипломатичних та консульських установ, представників міжнародних організацій та членів їхніх сімей, а також інших осіб, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
- осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
- членів родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
- осіб, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також членів їх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.
До відома, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів.
Коронавірус в Україні
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Всього81957
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Одужали44359
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Хворіють35676
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Померли1922
До відома, в Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.