В Укроборонпромі через коронавірус померли ще двоє співробітників



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В «Укроборонпромі» два нових летальних випадки від коронавірусу

За тиждень на державному підприємстві заразилася Covid-19 21 людина

В «Укроборонпромі» повідомили про два нових летальних випадка від Covid-19. Про це державний концерн написав у своєму Facebook. За минулий тиждень коронавірус підтвердився у 21 співробітника підприємств держконцерну «Укроборонпром».





В «Укроборонпромі» дотримуються усіх карантинних обмежень

«На жаль, у нас два нових летальних випадки - у Харкові та Львові від пневмонії, що розвинулася внаслідок коронавірусу, померли двоє наших колег. У обох випадках хвороба розвивалася стрімко, і, незважаючи на всі зусилля лікарів, наших колег не вдалося врятувати», - йдеться в повідомленні.



В цілому з початку карантину діагноз «коронавірус» підтверджений у 228 співробітників підприємств Укроборонпрому. 170 з них уже одужали, четверо померли внаслідок хвороби.



«Робимо усе необхідне, щоб запобігти поширенню хвороби на підприємствах. У приміщеннях, де працювали наші колеги з підтвердженим діагнозом «коронавірус», а також в приміщеннях загального користування проведена додаткова санітарна обробка, пересування співробітників підприємства обмежене, робота йде з дотриманням маскового режиму й умов соціального дистанціювання», - повідомили в дежконцерні.



Як раніше писав «Главком», на київському підприємстві «Київхліб» зафіксували спалах коронавірусу. Компанія «Київхліб» працює в штатному режимі і не закриватиме на карантин інші виробничі майданчики, крім пекарні №8, у співробітників якої було виявлено Covid-19. На інших підрозділах компанії хворих не виявлено. Про це повідомила виконуюча обов’язки голови правління ПрАТ «Київхліб» Олена Корінь.



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