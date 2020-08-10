Оновлений список «червоних» і «зелених» країн: де краще відпочити у серпні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єгипет, Туреччина та Хорватія залишилися у «зеленому» списку країн

В оновленому списку країн «червоної» зони Міністерства охорони здоров'я України залишаються популярні літні напрямки - Албанія, Болгарія та Чорногорія.

Про це йдеться в оновленому переліку країн із значним поширенням коронавірусу станом на 7 серпня, який МОЗ опублікувало сьогодні.

Для відкриття документу - натисніть на нього

Відтак, у «зеленому» списку країн окрім самої України опинилися Австрія, Грузія, Литва, Словаччина та Канада. У «червоному». списку залишаються Албанія, Болгарія та Чорногорія.

Єгипет, Туреччина та Хорватія залишилися у «зеленому» списку країн.

Слід нагадати, що після повернення з відпочинку в країнах «червоної» зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку «Дій вдома». Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

До слова, Польща оновила умови в’їзду для українців. Тепер не обов'язково проходити обсервацію тим, хто прибуває літаком з України.

До відома, станом на 10 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 20 мільйонів.

Коронавірус в Україні

Всього 81957

Одужали 44359

Хворіють 35676

Померли 1922

Копіювати код для вставки

В Україні станом на ранок 10 серпня зафіксовано 1008 нових випадків коронавірусу, це на 191 випадок менше, ніж учора (1 199). Загалом одужали 43 972, за добу 287 людей (вчора 317), летальних випадків – 1922 - за добу 25 людей, (вчора 18). Всього зафіксовано 81 957 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.