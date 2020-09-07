У Чорне море увійшов французький корабель-розвідник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корабель Dupuy de Lome пройшов через Босфор

Це військовий корабель з потужним комплексом радіоелектронної розвідки, здатний перехоплювати найрізноманітніші дані

У Чорне море увійшов французький корабель радіоелектронної розвідки Dupuy de Lôme (A759). Про це повідомляють спеціалізовані портали, які відстежують прохід кораблів через протоку Босфор у понеділок, 7 вересня.

Корабель Dupuy de Lôme був спеціально розроблений для морської розвідки, згідно з проектом MINREM (Moyen Interarmées Naval de recherche Electro Magnétique). Він був введений до складу ВМС Франції у квітні 2006 року.

Встановлені на кораблі технічні комплекси дозволяють йому виявляти, перехоплювати і проводити технічний аналіз випромінювання з різних джерел у діапазоні частот від 300 МГц до 90 ГГц.

Корабель-розвідник перебуває у високому ступені готовності - протягом року два його змінних екіпажі несуть вахту 350 днів, з яких 240 - в морі.

Основні характеристики корабля: водотоннажність 3100 тонн, при повному навантаженні 3600 тонн, довжина 101,75 метра, ширина 15,85 метра, осадка 4,9 метра. Швидкість ходу 16 вузлів. Дальність плавання 6300 км.

В екіпажі корабля вісім офіцерів, 16 старшин, шість квартал-майстрів і 78 інженерів.

Вперше цей корабель-розвідник пройшов Босфор і увійшов у Чорне море ще в 2006 році, причому екіпаж певний час гостював у Одесі. Заходив французький корабель у Чорне море також у 2015 і 2019 роках.