Миколаївські археологи під час розкопок античного міста Борисфен виявили унікальні знахідки



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Автентичні закриті комплекси (ями), датовані другою чвертю VI століття до нової ери

Археологи знайшли автентичні закриті комплекси (ями), унікальний посуд, а також отримали інформацію про структуру давнього міста Борисфен

Миколаївські археологи під час розкопок античного міста Борисфен на острові Березань, знайшли два унікальних автентичних закритих комплекси (ями), датовані другою чвертю VI століття до нової ери.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив керівник Березанського загону Миколаївської археологічної експедиції, старший викладач Національного університету ім. Сухомлинського Олександр Смирнов.

«Унікальність автентичних закритих комплексів полягає не тільки в тому, що стародавні греки зберегли їх в первісному стані під час розвитку міста, а й в тому, що вони досі не були розкопані і пограбовані «чорними археологами», що зараз відбувається вкрай рідко», - розповів Олександр Смирнов.

За його словами, в цих комплексах, зокрема, було знайдено ручку дзеркала ольвійского типу VI століття до нашої ери, чимало фрагментів різної кераміки.

«Серед них ми знайшли надзвичайно рідкісні амфори - з однією ручкою. За два десятки років моєї участі в розкопках, я до цих пір не бачив таких виробів», - каже археолог.

Він також підкреслює, що мова йде як про вироби, завезені з старовинного міста Мілету (Туреччина) і островів Хіос і Лесбос (Греція), так і про залишки місцевої кераміки. Головна цінність цих знахідок в тому, що вони були законсервовані в землі, тому є можливість зібрати їх в вироби і склеїти.

«Незабаром розраховуємо отримати 13-14 цілих амфор різного типу. Ще одна їх особливість в тому, що подібного немає навіть серед знайденого на розкопках в Ольвії. Адже тамтешні фрагменти не тільки занадто дрібні, але і дуже розсіяні, що неймовірно ускладнює процес збору цілого вироби», - зазначає Олександр Смирнов.

Ще одним з досягнень експедиції на острові Березань, є те, що археологи досліджували і нанесли на «генеральний план» міста Борисфен (який був заснований навіть раніше відомої Ольвії), його головну вулицю. Також отримали інформацію про структуру міста - тут було кілька великих вулиць, які з'єднувалися невеликими провулками.

Вдалося зробити і зріз дорожнього полотна, і знайти підтвердження хронології розвитку Борисфена. Адже перші колоністи жили в землянках і напівземлянках. Так тривало близько 20 років. Тим часом, йшла розробка «генерального плану» міста і підготовка для забудови кам'яними спорудами. Потім буквально за 2-3 роки звели будівлі.

До відома, Борисфен (Борисфеніда) - найдавніша грецька колонія в Північному Причорномор'ї на острові Березань. Розташована при впадінні Дніпра в Чорне море біля Очакова Миколаївської області.

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