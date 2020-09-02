ВМС сформують три дивізіони берегового комплексу крилатих ракет «Нептун»



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Комплекс «Нептун» добре продемонстрував свої бойові можливості під час випробувань

Перші дивізіони «Нептуна» сформують у 2021 році

Наступного року ВМС України сформують три дивізіони берегового комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ «Нептун». Про це повідомив командувач ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, інформує інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяІнформ».

«Наказом Міністерства оборони України на озброєння ВМС України прийнято береговий ракетний комплекс «Нептун». Наступного року ми сформуємо три дивізіони, які будуть озброєні цим комплексом. Плануємо розмістити ці дивізіони у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів. Ба більше, відразу після їхнього встановлення плануємо поставити на бойове чергування одну з батарей комплексу «Нептун», яка приступить до виконання завдань за призначенням», — підкреслив контрадмірал.

За словами керівника флоту, ця ракетна зброя є дуже ефективною та високоточною.

«Я був головою приймальної комісії та сам особисто керував пуском протикорабельних крилатих ракет «Нептун». Цей комплекс є справжнім проривом у ракетобудуванні України. Дуже мало країн світу мають технологічні потужності щодо виробництва власних крилатих ракет. Я дуже радий, що Україна перебуває в когорті тих держав, які здатні виробляти високоточну ракетну зброю. Комплекс «Нептун» добре продемонстрував свої бойові можливості на державних випробуваннях, які проходили на полігоні «Алібей». Ракети успішно вражають кілька цілей одночасно, при цьому відстань до надводних цілей різна, як і сама дистанція між цими цілями», — розповів Неїжпапа.

Зазначається, що ракети знищили першу ціль, яка була на відстані 85 кілометрів, а друга — до 110 кілометрів. Відстань між ними становила понад 20 кілометрів.

«Тактико-технічні характеристики «Нептуна» дійсно потужні, наприклад дальність пуску ракети — до 280 км. Цього цілком достатньо для дієвого стримування агресивних дій противника на морі. Крім того, швидкість польоту ракети становить до 1000 км/год, при цьому під час руху ракета може кілька разів самостійно змінювати свій польотний шлях. Також варто додати, що кожна ракета оснащена головкою самонаведення, яка має надвисокі кути огляду, стійка до радіолокаційних завад противника, що необхідно для проходження систем радіолокаційної боротьби кораблів противника», - йдеться у повідомленні.