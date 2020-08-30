У Франції підполковника армії звинуватили у шпигунстві на користь Росії



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Затримали чоловіка співробітники Служби внутрішньої безпеки Франції вже понад тиждень тому, але офіційний коментар з’явився тільки зараз

Чоловік підозрюється у наданні надсекретних матеріалів агенту російських спецслужб

У Франції спецслужби затримали підполковника, підозрюваного в шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це повідомляє видання Europe 1.

«Підполковнику французької армії, дислокованому при НАТО в Італії, десять днів тому було пред’явлено звинувачення в порушенні безпеки. Він підозрюється в наданні надсекретних документів або інформації агенту російських спецслужб», – йдеться в повідомленні.

Підполковника французької армії заарештували за державну зраду. Наразі розслідування триває.

Відзначається, що затримали чоловіка співробітники Служби внутрішньої безпеки Франції вже понад тиждень тому, але офіційний коментар з’явився тільки зараз.

«Я можу підтвердити, що йдеться про офіцера вищого звання, і проти нього відкрито провадження про замах на національну безпеку... Ми вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Тепер справа за органами правосуддя», – повідомила міністр оборони країни.

Нагадаємо, 24 серпня, австрійська влада вперше прийняла рішення оголосити персоною нон грата російського дипломата і вислати його з країни до 1 вересня. Російський шпигун кілька років взаємодіяв з громадянином Австрії, який працював в економічній сфері.

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