У Держдепі прокоментували можливий обмін полоненими між Україною і Росією



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Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією може розпочатися у суботу

У Держдепі підтримали спроби української влади повернути полонених українців на батьківщину

Українські лідери повинні знайти шлях повернення ув'язнених, й іноді це означає важкі компроміси.

Про це у п'ятницю заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент у коментарі «Голосу Америки».

Таким чином він прокоментував можливий обмін утримуваними.

«Думаю, що дуже важко, як у цьому вже переконалися українські лідери, вести переговори з росіянами. Україна знаходиться у війні з росіянами на території України. В результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян були вбиті, більше 100 українських і кримськотатарських політичних в'язнів утримуються Росією», - сказав Кент.

Він також підтримав спроби української влади повернути полонених українців на батьківщину.

«Я думаю, що українські лідери повинні знайти шлях повернути ув'язнених, й іноді це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади спробам принести мир на Донбас і вдатися до всіх необхідних кроків, щоб українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому», - сказав чиновник.

Нагадаємо, в ніч на суботу адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін заявив, що взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.