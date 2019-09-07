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    У Держдепі прокоментували можливий обмін полоненими між Україною і Росією

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    Взаємне звільнення утримуваних осіб&nbsp;між Україною та Росією може розпочатися у суботу - У Держдепі прокоментували можливий обмін полоненими між Україною і Росією
    Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією може розпочатися у суботу

    У Держдепі підтримали спроби української влади повернути полонених українців на батьківщину

    Українські лідери повинні знайти шлях повернення ув'язнених, й іноді це означає важкі компроміси.

    Про це у п'ятницю заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент у коментарі «Голосу Америки».

    Таким чином він прокоментував можливий обмін утримуваними.

    «Думаю, що дуже важко, як у цьому вже переконалися українські лідери, вести переговори з росіянами. Україна знаходиться у війні з росіянами на території України. В результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян були вбиті, більше 100 українських і кримськотатарських політичних в'язнів утримуються Росією», - сказав Кент.

    Він також підтримав спроби української влади повернути полонених українців на батьківщину.

    «Я думаю, що українські лідери повинні знайти шлях повернути ув'язнених, й іноді це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади спробам принести мир на Донбас і вдатися до всіх необхідних кроків, щоб українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому», - сказав чиновник.

    Нагадаємо, в ніч на суботу адвокат росіян, які перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін заявив, що взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією почнеться в найближчі години.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що 7 вересня - імовірна дата початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ.

    Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

    Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

    Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони. 

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