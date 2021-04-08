Стрімке подорожчання цукру. В уряді повідомили, коли і на скільки впадуть ціни

Ціни на цукор можуть знизитися до 20 грн/кг

Мінекономіки заявляє про стабілізацію цін на цукор

Ціни на цукор в Україні стабілізувалися в очікуванні збільшення імпорту. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за результатами зустрічі всіх учасників української бурякоцукрової галузі.

Участь у заході взяли аграрії – виробники цукрових буряків, переробники – виробники цукру, виробники продуктів харчування та напоїв, представники торгових мереж та профільних аграрних асоціацій, а також імпортери.

«Враховуючи минулорічні несприятливі погодні умови, зокрема, посуху, в Україні було зібрано значно менше цукрових буряків – 8,6 млн тонн, що зумовило зниження обсягів виробництва цукру з 1,5 млн тонн у минулому маркетинговому році (МР) до 1,1 млн тонн у поточному. Оскільки у 2020/2021 МР внутрішнє споживання цукру оцінюється у 1,2 млн тонн, та враховуючи необхідність формування перехідних залишків цукру на кінець МР на рівні не менше як 250 тис. тонн, прогнозований обсяг імпорту цукру складе 110 тис. тонн», – повідомляє Мінекономіки.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив, що станом на сьогодні роздрібна ціна на цукор зафіксувалася на рівні 24,5 грн за кілограм. «Ми розуміємо необхідність у забезпеченні учасників виробничого процесу цукровою сировиною, насиченні внутрішнього ринку достатніми обсягами цукру та стабілізації цінової ситуації. З цією метою в березні Мінекономіки видало ліцензії на імпорт 120 тис. тонн цукру-сирцю», – зазначив він.

Зараз у Мінекономіки розглядається питання щодо видачі найближчим часом ліцензій на імпорт додаткових 50 тис. тонн цукру-сирцю. Крім того, у лютому-березні було завезено 40 тис. тонн цукру за встановленою тарифною квотою із нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Учасники зустрічі зауважили, що імпорт цукру-сирцю дозволить забезпечити переробні галузі достатньою кількістю сировини, що в свою чергу наситить ринок та сприятиме зниженню роздрібної ціни в торгових мережах.

«Собівартість цукру з ввезеної цукрової сировини, як зазначили учасники зустрічі, становить близько 20 грн за кілограм. Відповідно, після здійснення імпорту в найближчі тижні цінова ситуація вирівняється і цукор стане доступнішим для українців. Тим часом, в парламенті розглядається можливість тимчасового обнулення імпортного мита на ввезення цукру білого в Україну, що також сприятиме насиченню внутрішнього ринку цукром», – додав Висоцький.

Учасників поінформували, що за оперативними даними областей у 2021 році очікується посіяти цукрові буряки на площі майже 230 тис. га, що дозволить повністю задовольнити внутрішній ринок цукром власного виробництва у наступному маркетинговому році, а також експортувати надлишок на зовнішні ринки.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Антимонопольним комітетом України досліджувалася ситуація, пов’язана з підвищенням цін на цукор.

5 квітня Антимонопольний комітет України розпочав справу проти групи компаній «Астарта» та ТОВ «Радехівський цукор» за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку первинної реалізації білого цукру (бурякового).

Читайте також: