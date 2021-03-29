Ціни на продукти в Україні різко зміняться: стали відомі причини і терміни

На ціни суттєво вплине сезонний фактор

З кінця весни в Україні почнеться зниження цін на харчові продукти, подешевшають, зокрема, молоко, яйця, м'ясо.

Такий прогноз озвучив на телеканалі «Україна 24» економічний експерт Борис Кушнірук.

За словами економіста, сьогодні зростання цін на пальне автоматично призводить до подорожчання інших сировинних товарів.

«Сам факт зростання цін на пальне показує загальне зростання цін на товари. А якщо додати до цього, що ми підвищили мінімальну зарплату, то все це провокує зростання цін», – розповів Кушнірук.

При цьому експерт зазначив, що вплив на ціни чинитиме сезонний фактор.

«Починаючи з кінця весни, ціни на продукти починають знижуватися, об'єктивно починають дешевшати молоко, яйця, м'ясо. З'являється новий врожай овочів і фруктів, це призводить до того, що ціни знижуються. Також треба враховувати, що врожай цього року, судячи з усього, буде непоганий по основних культурах. Це теж сприятиме зниженню, тому що в кормах зерно займає значну частку, відповідно, будуть дешевшими яйця і м'ясо».

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