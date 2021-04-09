Ціни на пальне стабілізувалися: скільки коштує заправитись на АЗС

Автогаз подешевшав на копійку

Станом на 9 квітня, роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в Україні в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Так, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,71 грн за літр, на бензин А-95 – 28,58 грн/л, на дизельне пальне – 28,25 грн/л, на автогаз – 15,75 грн/л.

Міністерство економіки України не очікує суттєвих коливань цін на пальне. За даними міністерства, вартість стабілізувалася в останні тижні.

Як повідомляв «Главком» Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи А-95», прогнозує, що в Україні подорожчає пальне. Вже в травні ціни зростуть на дизельне пальне та скраплений автомобільний газ.

Нагадаємо, в січні-березні 2021 року курс долара знизився на 2,8%, а середні ціни великого гурту на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, дизпальне – на 9,4%. Водночас середні роздрібні ціни на бензини марки А-95 зросли на 12,5%, на дизельне пальне – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

Вже з 12 березня європейські котирування на пальне почали знижуватися. При цьому рівень роздрібних цін в українських мережах АЗС продовжував зростати.

У зв'язку з цим Антимонопольний комітет України надав великим роздрібним мережам обов’язкові рекомендації щодо встановлення роздрібних цін на паливо.

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії АЗС групи «Приват» Ігоря Коломойського на 4,7 млрд грн за змову на ринку пального.