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    У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій

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    У Дніпрі біля кафе стався вибух невідомого пристрою
    Фото: інформаційний портал «Информатор»
    У Дніпрі біля кафе стався вибух невідомого пристрою

    Уламками невідомого вибухового пристрою пошкоджені вікна, двері та фасад

    В Індустріальному районі міста Дніпро біля кафе вибухнув невідомий пристрій.

    Як повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 20 травня о 00:31 до Служби порятунку «101» від чергового Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого предмета біля кафе «Алладін» по вулиці Гулі Корольової.

    За вказаною адресою терміново було направлено чергове відділення 18 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Рятувальниками встановлено, що уламками невідомого вибухового пристрою пошкоджені вікна, двері та фасад одноповерхової, окремо розташованої будівлі кафе на площі 10 кв.м.
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    У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій
    У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій
    У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій

    Загиблих та постраждалих немає.

    Підрозділ ДСНС здійснює чергування на місці події.

    Співробітниками поліції проводяться слідчі дії.

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