У Дніпрі біля кафе вибухнув невідомий пристрій

Уламками невідомого вибухового пристрою пошкоджені вікна, двері та фасад

В Індустріальному районі міста Дніпро біля кафе вибухнув невідомий пристрій.

Як повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, 20 травня о 00:31 до Служби порятунку «101» від чергового Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого предмета біля кафе «Алладін» по вулиці Гулі Корольової.

За вказаною адресою терміново було направлено чергове відділення 18 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Рятувальниками встановлено, що уламками невідомого вибухового пристрою пошкоджені вікна, двері та фасад одноповерхової, окремо розташованої будівлі кафе на площі 10 кв.м.

Загиблих та постраждалих немає.