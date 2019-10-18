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    У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли «Мерседес»: вбито водія

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    У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли «Мерседес»: вбито водія

    Поліція затримала чотирьох осіб

    У четвер ввечері, 17 жовтня, у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

    Як повідомляється, інцидент стався на вулиці Набережна Заводська. За кермом автомобіля знаходився чоловік 1992 року народження. Від отриманого вогнепального поранення водій загинув на місці.

    Підозрювані були доставлені у відділення поліції. З ними проводяться першочергові слідчі дії.

    Для встановлення всіх обставин злочину на місці працюють начальник ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко, керівники структурних та територіальних підрозділів, а також слідчо-оперативна група поліції.

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    У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли «Мерседес»: вбито водія
    У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли «Мерседес»: вбито водія
    У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли «Мерседес»: вбито водія
    У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли «Мерседес»: вбито водія
    У Дніпрі четверо чоловіків обстріляли «Мерседес»: вбито водія

    За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    Дніпро вбивство водій автомобіль поліція чоловік
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