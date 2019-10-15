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    Масова бійка у житомирському селі закінчилася смертельною різаниною

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    Масова бійка у житомирському селі закінчилася смертельною різаниною

    Під час «з'ясування стосунків» 31-річний чоловік завдав тілесних ушкоджень чотирьом противникам

    У Житомирській області масова бійка в одному із сіл Овруцького району закінчилася вбивством однієї людини і ножовими пораненнями ще трьох учасників конфлікту. Про це повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіції.

    Повідомлення про інцидент надійшло від місцевих жителів - стало відомо, що під час «з'ясування стосунків» 31-річний чоловік завдав тілесних ушкоджень чотирьом противникам. Для одного з них поранення виявилося смертельним.

    На місці події, яка сталася ввечері 14 жовтня, працювала слідчо-оперативна група поліції. Попередньо з'ясувалося, що п'яний конфлікт переріс у бійку - і один з її учасників застосував ніж. Постраждали четверо чоловіків у віці від 19 до 29 років, усі - жителі села Словечне. Від отриманих поранень помер 24-річний учасник бійки. Інші постраждалі були госпіталізовані з різаними ранами різних частин тіла.

    До прибуття поліцейських зловмисника на місці події утримували очевидці, які й передали його правоохоронцям. Зараз його затримано.

    «Раніше чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину і відбував покарання в місцях позбавлення волі», - зазначив начальник Овруцького відділення поліції Ігор Цалко.

    Усі обставини події встановлюються в рамках кримінального провадження, відкритого за двома статтями – «умисне вбивство» і замах на «умисне вбивство двох і більше осіб». Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За чинним законодавством, за вчинення низки тяжких злочинів чоловікові може загрожувати тюремне ув'язнення аж до довічного.

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