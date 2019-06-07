У Дніпрі невідомі червоним розмалювали барельєф Кучми



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Нижче барельєфа невідомі нанесли напис «Хто вбив Гонгадзе?»

У Дніпрі невідомі розмалювали стелу з барельєфом другого президента України Леоніда Кучми.

Про це повідомляє сайт телеканалу «Відкритий» .

«У четвер, 6 червня, в Дніпрі невідомі розмалювали стелу, яка присвячена президенту України в 1994-2005 роках Леоніду Кучмі ... Барельєф Кучми перекреслений червоною фарбою», - йдеться в повідомленні.

Крім того, нижче барельєфа нанесли напис «Хто вбив Гонгадзе?».

Бетонні стели з зображеннями людей, які прославили Дніпропетровщину, були встановлені в обласному центрі в 2012 році на нинішній площі Козацькій, яка тоді називалася площею 80-річчя Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, шостий президент України Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму представником України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуацій в Донецькій і Луганській областях. 5 червня Кучма заявив про необхідність записати в нових домовленостях щодо режиму тиші в зоні збройного конфлікту на Донбасі норму «не стріляти у відповідь», що викликало вельми неоднозначну реакцію в українському суспільстві.

21 березня 2011 року Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження проти Леоніда Кучми в рамках справи про убивство журналіста Георгія Гонгадзе. У грудні 2011 року суд визнав незаконною і скасував постанову Генпрокуратури про відкриття кримінального провадження проти Кучми.