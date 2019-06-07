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    Останній артобстріл на Донбасі Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками

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    Останній артобстріл на Донбасі Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками

    «Часткова втрата Росією управління та контролю над найманцями», - прокоментував вчорашній артилерійський обстріл Володимир Зеленський

    Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

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    «Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», – сказав Зеленський.

    Він також висловив співчуття родинам загиблих і подякував за мужність і стійкість українським військовослужбовцям, які зазнали атаки.

    «Обстріли українських військових – очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню. Хоч би хто віддав наказ – Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною», – пообіцяв Зеленський.

    У ніч проти п’ятниці, 7 червня, бойовики атакували підрозділи ООС в районі селища Новолуганське Донецької області. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, знищивши вогневі точки збройних формувань РФ.

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