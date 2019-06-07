Найближчі соратники Зеленського з «95 кварталу» божаться, що не підуть у політику



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Євген Кошовий запевнив, що в політику не піде

Колеги Зеленського пообіцяли далі займатись гумористичними проектами

Колеги новообраного Володимира Зеленського з шоу-бізнесу Євген Кошовий та Олександр Пікалов заявили, що не підуть у політику слідом за новообраним президентом. Про це коміки заявили в ефірі каналу 1+1.

Обидва під час ефіру на прохання ведучих «якщо не йдете у політику, підніміть руку», зробили це. Кошовий впевнено, Пікалов трохи витримав павзу, але таки підняв.

Олександр Пікалов

Колеги Зеленського пообіцяли далі займатись гумористичними проектами, у яких раніше фронтметом був Володимир, який вже три тижні працює президентом України.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України став Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського. Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ «Квартал 95», а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ «Студія Квартал-95».

Нагадаємо також, що наприкінці травня Зеленський відвідав концерт «Ліги сміху», де він раніше був ведучим.

Зазначимо, що 23 і 25 травня в Києві в «Жовтневому палаці» проходила зйомка нових програм гумористичного шоу «Ліга сміху». Його раніше вів Володимир Зеленський, який став президентом України.

Замість нього новим ведучим став Євген Кошовий.

Нагадаємо, «Вечірній квартал» замість Зеленського будуть вести учасники команди «Днепр», актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

Також на постійній основі до «Кварталу» приєднується капітан команди «Стадіон Діброва» Володимир Мартинець.

Постановкою номерів замість Зеленського у «Кварталі» займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми «Розсміши коміка» Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто замінить Зеленського у дорослій версії програми наразі невідомо.