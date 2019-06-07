Медведчук і Бойко знову полетіли в РФ на «переговори»



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Медведчук поскаржився, що після попереднього їхнього візиту до Росії в Україні була «бурна, негативна реакція»

Медведчук з Бойко поїхали домовлятися про «промінь світла» для українців - 25% знижки на газ

Глава політради партії «Опозиційна платформа - За життя» і кум президента РФ Віктор Медведчук та нардеп Юрій Бойко зустрілися у Санкт-Петербурзі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Відповідну зустріч транслював телеканал 112.Україна.

Під час зустрічі Медведчук поскаржився, що після попереднього їхнього візиту до Росії в Україні була «бурна, негативна реакція», але їх це не тривожить, бо їм на це «наплювати».

За його словами, обіцяні Путіним 25% знижки на газ при прямих поставках – «промінь світла» для українців.

Медведчук зазначив, що попередня влада була до цього не готова, а президент Володимир Зеленський ще не дозрів до подібних рішень, але вони все одно приїхали домовлятися, щоб «примусити» чинну українську владу піти на це.

Нагадаємо, через попередній політ народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Москви відкрили кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.

22 березня кандидат у президенти Юрій Бойко та кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук зустрілись у Москві з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим.

Після цього Бойко і Медведчук заявили, що будуть продовжувати вести переговори з керівництвом РФ, зокрема, щодо постачання в Україну російського газу.

Служба безпеки пообіцяла в стислі терміни надати у межах своєї компетенції правову оцінку поїздці Бойка і Медведчука до Москви.

Луценко наголосив, що у зв'язку із цим питання є не тільки до аерослужби, а й до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Генпрокуратура доручила ДБР розібратись із ситуацією.

Водночас, у Держприкордонслужбі заявили, що надання дозволу на виліт повітряних суден – не компетенція відомства, яке лише перевіряє документи і наявність обмеження для громадянина.

Раніше ЗМІ повідомляли, що попри заборону на пряме авіасполучення між Україною та Росією кум Путіна Віктор Медведчук періодично літає з Києва до Москви.

Він нібито має дозвіл на польоти для проведення офіційних переговорів щодо звільнення українських заручників.

В кінці липня 2018 року Медведчук повідомив про рішення приєднатися до партії «За життя» Вадима Рабіновича і очолити напрямок щодо «відновлення миру» з Росією.

Проти Медведчука також розслідується справа про державну зраду і сепаратизм за слова про необхідність створення «автономного регіону Донбас» із закріпленням цього статусу в Конституції.

Юрій Бойко – народний депутат від Опозиційного блоку, захищений депутатською недоторканістю. Разом із Рабіновичем він заснував об’єднання «Опозиційна платформа – За життя».