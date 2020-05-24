У Мексиці знайшли вантажівку з тілами 12 розстріляних людей



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Разом із невпізнаними тілами розстріляних людей у кузові пікапа також залишилося написане на шматку картону попередження про війну, яку ведуть між собою кримінальні угруповання за території «Гарячої землі»

Автомобіль знайшли на трасі між штатами Мічоакан і Герреро

На південному заході Мексики в пікапі виявили тіла 12 осіб із вогнепальними пораненнями. У вантажівці, яка стояла на трасі, що з’єднує штати Мічоакан і Герреро, також була записка із загрозливим попередженням. Про це повідомляє Canoe.com.

«У координації з міноборони і нацгвардією Мексики ми посилили оперативні дії в муніципалітеті Уетамо після виявлення 12 тіл на дорозі в напрямку Терреро Прієто», – цитує видання заяву міністерства громадської безпеки Мічоакана.

За даними ЗМІ, разом із невпізнаними тілами розстріляних людей у кузові пікапа також залишилося написане на шматку картону попередження про війну, яку ведуть між собою кримінальні угруповання за території «Гарячої землі».

Так місцеві називають посушливий регіон, який об’єднує частини штатів Мехіко, Герреро і Мічоакан. Зазначається, що в цій місцевості зосереджене виробництво мексиканського опійного маку, а також проходять шляхи транспортування інших наркотиків.

Нагадаємо, 22 травня, працівники управління протидії наркозлочинності столичного главку на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі Києва затримали двох 18-річних місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали наркоторговця з кокаїном на 2 млн грн.

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