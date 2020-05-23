У мешканця Бердянська поліцейські вилучили наркотиків на мільйон гривень



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Поліція виявила у мешканця Бердянська 328 кущів коноплі

У будинку чоловіка знайшли близько 5 кілограмів марихуани

У будинку жителя Бердянська правоохоронці виявили та вилучили близько 5 кг марихуани та понад 300 кущів рослин конопель. Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

«22 травня співробітники Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України спільно з працівниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області та слідчими Бердянського відділення поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціонований обшук за місцем мешкання жителя Бердянська 1979 року народження», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку правоохоронці вилучили три картонні коробки та сім поліетиленових пакетів з наркотичною речовиною рослинного походження загальною вагою близько 5 кілограмів (за попередніми даними - «марихуана»), 328 кущі нарковмісних рослин «конопля» та спеціальне обладнання для їхнього вирощування. За попередніми даними вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько мільйона гривень.

Встановлено, що всю речовину громадянин зберігав з метою подальшого збуту. Вилучене направлено на експертизу до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкриміновано злочинні дії за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

У поліції закликають громадян повідомляти інформацію щодо розповсюдження, зберігання, придбання, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за телефоном Управління протидії наркозлочинності 098-004-96-20 або «102».

Нагадаємо, працівники управління протидії наркозлочинності столичного главку на проспекті Петра Григоренка у Дарницькому районі Києва затримали двох 18-річних місцевих мешканців, яких підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів.