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    У Дніпрі чоловіки в балаклавах увірвалися до приміщення громадської організації і побили активістів

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    У Дніпрі група невідомих в балаклавах відомого активіста Владислава&nbsp;<span>Мельничука</span> - У Дніпрі чоловіки в балаклавах увірвалися до приміщення громадської організації і побили активістів
    У Дніпрі група невідомих в балаклавах відомого активіста Владислава Мельничука

    У результаті нападу активісти отримали травми черепа, щелепи і носа

    Увечері в п’ятницю, 22 листопада, в Дніпрі група невідомих в балаклавах жорстоко побили двох активістів у приміщенні громадської організації.

    Про це повідомив один із постраждалих активістів, керівник громадської організації Спільнота активної молоді Владислав Мельничук в Facebook.

    «Вчора, 22 листопада, близько 22-ї години вечора, п’ятеро молодих людей у балаклавах увірвалися до приміщення Просвіти в Дніпрі і напали на мене і Вірослава Цюп’яка. Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках», — написав він.

    Згідно з повідомленням, у результаті нападу активісти отримали травми черепа, щелепи і носа.

    Постраждалі вже написали заяву в поліцію.

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