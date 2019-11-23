У Дніпрі чоловіки в балаклавах увірвалися до приміщення громадської організації і побили активістів



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У Дніпрі група невідомих в балаклавах відомого активіста Владислава Мельничука

У результаті нападу активісти отримали травми черепа, щелепи і носа

Увечері в п’ятницю, 22 листопада, в Дніпрі група невідомих в балаклавах жорстоко побили двох активістів у приміщенні громадської організації.

Про це повідомив один із постраждалих активістів, керівник громадської організації Спільнота активної молоді Владислав Мельничук в Facebook.

«Вчора, 22 листопада, близько 22-ї години вечора, п’ятеро молодих людей у балаклавах увірвалися до приміщення Просвіти в Дніпрі і напали на мене і Вірослава Цюп’яка. Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках», — написав він.

Згідно з повідомленням, у результаті нападу активісти отримали травми черепа, щелепи і носа.

Постраждалі вже написали заяву в поліцію.