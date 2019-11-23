У Дніпрі чоловіки в балаклавах увірвалися до приміщення громадської організації і побили активістів
У Дніпрі група невідомих в балаклавах відомого активіста Владислава Мельничука
У результаті нападу активісти отримали травми черепа, щелепи і носа
Увечері в п’ятницю, 22 листопада, в Дніпрі група невідомих в балаклавах жорстоко побили двох активістів у приміщенні громадської організації.
Про це повідомив один із постраждалих активістів, керівник громадської організації Спільнота активної молоді Владислав Мельничук в Facebook.
«Вчора, 22 листопада, близько 22-ї години вечора, п’ятеро молодих людей у балаклавах увірвалися до приміщення Просвіти в Дніпрі і напали на мене і Вірослава Цюп’яка. Побиття було в приміщенні громадської організації при свідках», — написав він.
Згідно з повідомленням, у результаті нападу активісти отримали травми черепа, щелепи і носа.
Постраждалі вже написали заяву в поліцію.