Журналісти викрили помічника президента Єрмака у зв’язках з одіозним путінським олігархом



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Помічник президента України Андрій Єрмак

Єрмак через власну компанію має спільний бізнес з компанією Ротенберга

Журналісти нового проекту розслідувань «Watchdogs.Розслідування» викрили помічника президента України Зеленського Андрія Єрмака у зв’язках із одіозним путінським олігархом.

Про це йдеться у першому випуску програми розслідувань на «Прямому» каналі.

Як з’ясувалося, Єрмак через власну компанію «Інтерпромфінанс-безпека» має спільний бізнес із компанією «Сарич».

Раніше це була українська компанія, яка володіла землею в бухті Ласпі, але вона перереєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга – друга Путіна, будівника Кримського мосту і найтоксичнішого з російських олігархів.

«Пан Ротенберг чи якась там інша особа з Росії могла стати власником бізнесу в Україні таким чином. Не зовсім формально – між крапель пройти», – зазначив юрист із земельних питань Єгор Недашківський.

Єрмак і ТОВ «Сарич» є партнерами в компанії «Інтерпромфінанс-безпека». Україна перереєстровані кримські компанії не визнає, але з точки зору росіян – люди Ротенберга увійшли напряму до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами. Як це пояснити? Журналісти кілька тижнів намагалися домовитись про інтерв’ю із Андрієм Єрмаком. Він ігнорував звернення, допоки в особистій переписці автори розслідування не заявили йому тему. Через свого прес-секретаря Єрмак дав відповідь – текстовим повідомленням у WhatsApp. Мовляв, нічого поганого не робив – хотів би закрити компанію, але не може.

«Ще задовго до початку війни, я не мав жодних відносин з ТОВ «Сарич», як не маю і зараз, і не несу жодної відповідальності за діяльність цієї юридичної особи чи її бенефіціарів. Більше того, в мене немає зв’язку з ними, і через це я весь цей час не мав змоги закрити ТОВ «Інтерпромфінанс-безпека», – йдеться у повідомленні.

Виправдання так собі: журналісти -розслідувачі «Прямого» довели документально: на сьогодні Єрмак і «Сарич» пов’язані через «Інтерпромфінанс-безпеку». «Сарич» перереєструвався в Росії і відійшов до людей Ротенберга, і це зазначено в реєстрах. Чи намагався Андрій Єрмак припинити бізнес-зв’язки із компаніями російського олігарха Аркадія Ротенберга, він не уточнив...

Нагадаємо, зустріччю з лобістом помічник президента Єрмак поставив під загрозу імідж Зеленського та країни.