  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС

    • Розсилка
    СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС
    Фото: СБУ

    Наркоторговці щомісяця отримували з Європи посилки з MDMA і LCD

    У Дніпрі правоохоронці блокували поштовий канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 16 січня.

    Було встановлено, що зловмисники замовляли партії наркотиків з ЄС через інтернет у постійного реалізатора. Щомісяця наркоторговці отримували, в середньому, чотири посилки з психотропними речовинами - MDMA, LCD.

    «Зловмисники реалізовували психотропи на території Дніпропетровського регіону через розгалужену мережу дилерів з використанням ботів в інтернет-месенджерах і служб кур'єрської доставки», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що організатор злочинної діяльності був затриманий під час отримання чергового відправлення, в якому перебувало понад 200 таблеток психотропної речовини. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи було виявлено нарколабораторію та наркотичні речовини.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС
    СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС
    СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС
    СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС

    «У приміщенні вони налагодили повний цикл нарковиробництва. Вирощували марихуану в теплиці, висушували, подрібнювали і розфасовували в пакети для продажу», - відзначили в СБУ.

    Було вилучено понад 2 кг марихуани, галюциногенні гриби, оксибутират натрію, підроблені паспорти для отримання поштових замовлень, телефони та комп'ютерну техніку.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про контрабанду наркотичних засобів, а також незаконне виробництво і збут наркотиків та психотропних речовин (ст. 305, ст. 307 КК України).

     

     

    ЄС СБУ Дніпро інтернет наркотики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ