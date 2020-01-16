СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС



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Фото: СБУ

Наркоторговці щомісяця отримували з Європи посилки з MDMA і LCD

У Дніпрі правоохоронці блокували поштовий канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 16 січня.

Було встановлено, що зловмисники замовляли партії наркотиків з ЄС через інтернет у постійного реалізатора. Щомісяця наркоторговці отримували, в середньому, чотири посилки з психотропними речовинами - MDMA, LCD.

«Зловмисники реалізовували психотропи на території Дніпропетровського регіону через розгалужену мережу дилерів з використанням ботів в інтернет-месенджерах і служб кур'єрської доставки», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що організатор злочинної діяльності був затриманий під час отримання чергового відправлення, в якому перебувало понад 200 таблеток психотропної речовини. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи було виявлено нарколабораторію та наркотичні речовини.

«У приміщенні вони налагодили повний цикл нарковиробництва. Вирощували марихуану в теплиці, висушували, подрібнювали і розфасовували в пакети для продажу», - відзначили в СБУ.

Було вилучено понад 2 кг марихуани, галюциногенні гриби, оксибутират натрію, підроблені паспорти для отримання поштових замовлень, телефони та комп'ютерну техніку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про контрабанду наркотичних засобів, а також незаконне виробництво і збут наркотиків та психотропних речовин (ст. 305, ст. 307 КК України).