СБУ перекрила у Дніпрі канал збуту психотропів із ЄС
Наркоторговці щомісяця отримували з Європи посилки з MDMA і LCD
У Дніпрі правоохоронці блокували поштовий канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 16 січня.
Було встановлено, що зловмисники замовляли партії наркотиків з ЄС через інтернет у постійного реалізатора. Щомісяця наркоторговці отримували, в середньому, чотири посилки з психотропними речовинами - MDMA, LCD.
«Зловмисники реалізовували психотропи на території Дніпропетровського регіону через розгалужену мережу дилерів з використанням ботів в інтернет-месенджерах і служб кур'єрської доставки», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що організатор злочинної діяльності був затриманий під час отримання чергового відправлення, в якому перебувало понад 200 таблеток психотропної речовини. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів справи було виявлено нарколабораторію та наркотичні речовини.
«У приміщенні вони налагодили повний цикл нарковиробництва. Вирощували марихуану в теплиці, висушували, подрібнювали і розфасовували в пакети для продажу», - відзначили в СБУ.
Було вилучено понад 2 кг марихуани, галюциногенні гриби, оксибутират натрію, підроблені паспорти для отримання поштових замовлень, телефони та комп'ютерну техніку.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про контрабанду наркотичних засобів, а також незаконне виробництво і збут наркотиків та психотропних речовин (ст. 305, ст. 307 КК України).