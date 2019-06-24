  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі «замінували» чотири університети

    • Розсилка
    У Дніпрі «замінували» чотири університети

    За попередніми даними, листи про нібито закладену вибухівку прийшли на електронну пошту вишів

    В Дніпрі невідомі повідомили про замінування у чотирьох вишах - Національній металургійній академії, Університеті імені Нобеля, Дніпровському національному університеті залізничного транспорту і Університеті митної справи та фінансів.

    Повідомлення про замінування надійшло близько 8:30 у понеділок, пише Інформатор.

    За попередніми даними, листи про нібито закладену вибухівку прийшли на електронну пошту вишів. У повідомленні анонім вказав, що заклав бомбу з годинниковим механізмом, і у правоохоронців є 24 години, щоб її знайти.

    Свій вчинок невідомий назвав «помстою за бойові дії на Донбасі».

    Правоохоронці проводять перевірку.

    Нагадаємо, у Миколаєві після повідомлення про замінування всіх дитячих садків міста на електронну пошту правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вибухові пристрої закладені в усіх лікарнях.

    Раніше в Миколаєві і області «замінували» зоопарк, аеропорт і церкви.

    21 червня у Києві близько 10-ї години ранку через повідомлення про мінування було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

    Читайте також
    кримінал Дніпро замінування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ