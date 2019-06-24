У Дніпрі «замінували» чотири університети



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За попередніми даними, листи про нібито закладену вибухівку прийшли на електронну пошту вишів

В Дніпрі невідомі повідомили про замінування у чотирьох вишах - Національній металургійній академії, Університеті імені Нобеля, Дніпровському національному університеті залізничного транспорту і Університеті митної справи та фінансів.

Повідомлення про замінування надійшло близько 8:30 у понеділок, пише Інформатор.

За попередніми даними, листи про нібито закладену вибухівку прийшли на електронну пошту вишів. У повідомленні анонім вказав, що заклав бомбу з годинниковим механізмом, і у правоохоронців є 24 години, щоб її знайти.

Свій вчинок невідомий назвав «помстою за бойові дії на Донбасі».

Правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, у Миколаєві після повідомлення про замінування всіх дитячих садків міста на електронну пошту правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вибухові пристрої закладені в усіх лікарнях.

Раніше в Миколаєві і області «замінували» зоопарк, аеропорт і церкви.

21 червня у Києві близько 10-ї години ранку через повідомлення про мінування було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».