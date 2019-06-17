У Миколаєві евакуювали аеропорт і зоопарк через повідомлення про мінування



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У Миколаїві поліція шукає вибухівку. Невідомий «замінував» аеропорт і зоопарк Фото: Нацпоіція у Миколаївській області

На півдні України поліція шукає вибухівку

До поліції Миколаєва надійшло повідомлення про замінування одразу ряду об’єктів у декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков у обласному центрі. Про це ідеться у повідомленні департаменту Нацполіції у Миколаївській області.

Як повідомили у поліції, на місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи, а також рятувальники та медики. Направлені спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб. Зараз правоохоронці проводять евакуацію людей та здійснюють ретельне обстеження об’єктів.

«Тривають першочергові слідчі заходи, встановлюється особа, яка надала повідомлення про замінування», ідеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», напередодні у Харкові правоохоронці перевіряли «замінування» 38 медичних установ.