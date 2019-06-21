У Миколаєві «замінували» всі лікарні



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За повідомленням аноніма, вибух в лікарнях відбудеться о 20.00

У Миколаєві триває «епідемія мінувань». Після ранкового повідомлення про замінування всіх дитячих садків Миколаєва, на електронну пошту правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вибухові пристрої закладені в усіх лікарнях міста.

Зараз медперсонал проводить евакуацію хворих. За повідомленням аноніма, вибух в лікарнях відбудеться о 20.00. «Покваптеся, інакше загинуть люди», - сказано в повідомленні.

За процедурою на місце повинні виїхати всі оперативні служби міста - рятувальники, правоохоронці, вибухотехніки, медики, кінологи, аварійні служби.

Раніше в Миколаєві і області «замінували» зоопарк, аеропорт і церкви.

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 10-ї години було зачинено на вхід та вихід станцію «Хрещатик» та пересадку на «Майдан Незалежності».

Як повідомлялося, 20 червня невідомі повідомили про мінування будівлі Центральної виборчої комісії.