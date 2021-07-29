У Дрогобичі підліток зачепився за паркан і помер. Матір звинувачує медиків, що довго їхали на виклик

Мати юнака впевнена, якби її синові вчасно надали медичну допомогу, трагедії б не сталося

У Дрогобичі від втрати крові помер 16-річний підліток, після того як поранив ногу об паркан. Хлопцеві намагалися викликати швидку протягом 20 хвилин, але медики довго не відповідали на дзвінок. Коли працівники швидкої приїхали, Гліб Гаркуша вже був мертвий. Про це повідомляє «Медіа. Дрогобиччина».

Подія трапилась 12 липня, але розголосу інцидент набув зараз. Мати неповнолітнього ніяк не наважувалась розповісти про його смерть.

Відомо, що хлопець відпочивав із друзями у центрі Дрогобича. Згодом він вирішив перелізти через металевий паркан. Раптом решітка деформувалась під його вагою. У підсумку підліткові проштрикнуло ногу аж до кістки.

Мати розповідає, що її син ще був притомним і просив викликати швидку. Проте через 5 – 7 хвилин його стан погіршився. Товариш Гліба зміг перелізти через паркан і хотів допомогти хлопцеві. Іншим друзям сказав телефонувати у швидку, але медики відповіли аж через 20 хвилин. Жінка обурюється бездіяльністю медиків. Вона переконана, що, якби синові вчасно надали медичну допомогу, трагедія б не сталася.

«Один із товаришів зумів перелізти через паркан, наказавши іншим негайно телефонувати на 103. А сам намагався надати допомогу. Та хлопці ніяк не могли додзвонитися. Виклики йшли на всі служби, але безрезультатно. Лише через 7 хвилин після трагедії вдалося зв'язатися із кол-центром пожежників, там взялися налагоджувати зв'язок між хлопцями із швидкою», – розповіла мати юнака Алла Гаркуша.

Коли приїхали медики, то Гліб вже був мертвим. Алла Гаркуша каже, що лікар навіть не вийшов зі службового авто. А медична сестра бідкалася, що не зможе перелізти через паркан. Підліткові допомогли лише друзі та їхні родичі.

Жінка планує подавати до суду на медиків. Вона хоче, аби більше подібна трагедія не повторилась.

Тим часом, у вбивстві шестирічної дівчинки на Харківщині поліція підозрює 13-річного сусідського хлопця.