Влада Дніпра хоче заборонити купатися у фонтанах після трагедії з чотирирічним хлопчиком

Міськрада розгляне введення великих штрафів за купання у фонтанах, а також встановлення попереджувальних табличок біля них

Прокуратура розпочала перевірку безпеки міських фонтанів після того, як в одному з них смертельно травмувалася чотирирічна дитина. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зазначається, що через трагедію міська влада хоче заборонити гратися у фонтанах.

Тим часом, директор комунального підприємства Дніпровського міськради Олексій Прохоров заявив, що фонтани в принципі є об'єктами підвищеної небезпеки, і купатися в них небезпечно, повідомляє Днепр.Оперативный.

«У нас є один фонтан у місті, у тому ж сквері Прибережний, який спеціально сконструйований для того, щоб у ньому купалися діти. Там поверхня неслизька, абсолютно безпечна будова, діти там можуть цілком спокійно купатися», - повідомив він.

Чиновник додав, що на найближчій сесії міськради Дніпра може проголосувати за введення великих штрафів за купання у фонтанах, а також встановлення попереджувальних табличок біля них.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі помер 4-річний хлопчик, який за день до цього послизнувся і впав під час гри в одному з фонтанів.

У «Київводфонді» назвали дві причини, чому не варто лізти до фонтану.

Купатися у фонтанах не радять, адже:

граніт конструкції під водою слизький, тож можна впасти й отримати травми;

у фонтанах знаходяться форсунки (прилади, із яких циркулює вода у фонтан), прилади підсвітки та кабелі, що йдуть до них. Через них теж можна перечепитися, впасти та травмуватися.



