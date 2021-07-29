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    Влада Дніпра хоче заборонити купатися у фонтанах після трагедії з чотирирічним хлопчиком

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    Наразі у&nbsp;фонтані, де смертельно травмувався хлопчик, продовжують купатися діти - Влада Дніпра хоче заборонити купатися у фонтанах після трагедії з чотирирічним хлопчиком
    Наразі у фонтані, де смертельно травмувався хлопчик, продовжують купатися діти
    Фото: dnepr.info

    Міськрада розгляне введення великих штрафів за купання у фонтанах, а також встановлення попереджувальних табличок біля них

    Прокуратура розпочала перевірку безпеки міських фонтанів після того, як в одному з них смертельно травмувалася чотирирічна дитина. Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

    Зазначається, що через трагедію міська влада хоче заборонити гратися у фонтанах.

    Тим часом, директор комунального підприємства Дніпровського міськради Олексій Прохоров заявив, що фонтани в принципі є об'єктами підвищеної небезпеки, і купатися в них небезпечно, повідомляє Днепр.Оперативный.

    «У нас є один фонтан у місті, у тому ж сквері Прибережний, який спеціально сконструйований для того, щоб у ньому купалися діти. Там поверхня неслизька, абсолютно безпечна будова, діти там можуть цілком спокійно купатися», - повідомив він.

    Чиновник додав, що на найближчій сесії міськради Дніпра може проголосувати за введення великих штрафів за купання у фонтанах, а також встановлення попереджувальних табличок біля них.

    Раніше повідомлялося, що в Дніпрі помер 4-річний хлопчик, який за день до цього послизнувся і впав під час гри в одному з фонтанів.

    У «Київводфонді» назвали дві причини, чому не варто лізти до фонтану.

    Купатися у фонтанах не радять, адже:

    • граніт конструкції під водою слизький, тож можна впасти й отримати травми;
    • у фонтанах знаходяться форсунки (прилади, із яких циркулює вода у фонтан), прилади підсвітки та кабелі, що йдуть до них. Через них теж можна перечепитися, впасти та травмуватися.


    Теги: трагедія міськрада діти місцева влада Дніпро фонтан
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    Влада Дніпра хоче заборонити купатися у фонтанах після трагедії з чотирирічним хлопчиком