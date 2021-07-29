Трагедія на Харківщині: у вбивстві шестирічної дівчинки поліція підозрює 13-річного хлопця

Поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей

У Харківській області поліція встановила причетного до смерті шестирічної дівчинки. Мирослава Третяк зникла 28 липня у Старому Салтові. Правоохоронці кажуть, що ймовірним вбивцею є 13-річний місцевий мешканець. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Для встановлення усіх обставин події поліцейські запросили матір неповнолітнього. Зараз готується клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.

Про зникнення дитини ввечері 28 липня повідомила мати дівчинки. Вона розказала, що її шестирічна донька близько 18 години під час прогулянки самовільно пішла з двору будинку, де гуляла із 13-річним сусідським хлопчиком та додому не повернулася.

«На пошуки дівчинки були задіяні особовий склад Чугуївського райуправління поліції, сусідніх відділів поліції, підрозділи ДСНС, Нацгвардії, група кінологів та громадськість. У цей же день, 28 липня, близько 23:50, в ході проведення розшукових заходів, у покинутому будинку в смт Старий Салтів поліція виявила тіло малолітньої з ознаками насильницької смерті у вигляді забиття голови та обличчя. Поліція оперативно встановила особу зловмисника. Це 13-річний хлопець, який мешкає з мамою по сусідству», – йдеться в повідомленні..

Слідчим відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 2, п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Тривають слідчі дії. У зв’язку з неповнолітнім віком зловмисника поліція готує клопотання в суд про дозвіл на допит хлопця і поміщення його в приймальник-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області.