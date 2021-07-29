На Київщині п’ятий день розшукують зниклого безвісти 13-річного хлопця (фото)

Малолітній хлопець пішов із дому 24 липня

Відділення поліції Тетієва Білоцерківського районного управління поліції розшукує 13-річного Дмитра Герівського. Хлопець 24 липня близько 21:30 залишив своє місце проживання у с. Голодьки Тетіївської ТГ і до цього часу не повернувся. Наразі місцезнаходження хлопця невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Рідні не виключають, що хлопець може перебувати в м. Біла Церква.

Прикмети дитини: зріст 160 см, на вигляд 16 років, повної тілобудови, волосся русяве, обличчя овальне, очі карі.

Був одягнений: шорти темного кольору, футболка сірого кольору, чорні кросівки. При собі має сірий наплічник.

Розшукується Дмитро Герівський

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця слід телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

Як повідомлялося, поліцейські Київщини розшукують двох неповнолітніх хлопців, зниклих в Обухівському та Бучанському районах області.