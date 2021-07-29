  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині п’ятий день розшукують зниклого безвісти 13-річного хлопця (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці просять допомогти в розшуку дитини - На Київщині п’ятий день розшукують зниклого безвісти 13-річного хлопця (фото)
    Правоохоронці просять допомогти в розшуку дитини
    Фото з відкритих джерел

    Малолітній хлопець пішов із дому 24 липня

    Відділення поліції Тетієва Білоцерківського районного управління поліції розшукує 13-річного Дмитра Герівського. Хлопець 24 липня близько 21:30 залишив своє місце проживання у с. Голодьки Тетіївської ТГ і до цього часу не повернувся. Наразі місцезнаходження хлопця невідоме. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Рідні не виключають, що хлопець може перебувати в м. Біла Церква.

    Прикмети дитини: зріст 160 см, на вигляд 16 років, повної тілобудови, волосся русяве, обличчя овальне, очі карі.

    Був одягнений: шорти темного кольору, футболка сірого кольору, чорні кросівки. При собі має сірий наплічник.

    Розшукується Дмитро Герівський
    Розшукується Дмитро Герівський

    При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця слід телефонувати за номером спецлінії поліції «102».

    Як повідомлялося, поліцейські Київщини розшукують двох неповнолітніх хлопців, зниклих в Обухівському та Бучанському районах області.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук Біла Церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині п’ятий день розшукують зниклого безвісти 13-річного хлопця (фото)