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    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих

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    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою - У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих
    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою
    Фото: panoramakutna.pl

    Діти поверталися додому з табору

    У Польщі автобус, який перевозив школярів, зіткнувся з вантажівкою. Постраждали 12 дітей. Про це повідомляє RMF24.

    ДТП сталася у селі Неджев Другий у Лодзькому воєводстві. Діти поверталися додому з табору.

    Зазначається, що водій автобуса в'їхав у задню частину напівпричепа тягача. Травми дітей не є надто серйозними. Школярів оглянули медики.

    Також відомо, що на місце події прибули 6 пожежних команд. Врешті-решт, за школярами приїхав інший автобус, який доправив їх до найближчої школи.

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    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих
    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих
    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих
    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих
    Фото: panoramakutna.pl, РАР

    Нагадаємо, що 24 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому українці їхали на заробітки, зіштовхнувся з автомобілем Nissan Qashqay. В результаті ДТП постраждали сім громадян України, згодом стало відомо, що один загинув. За даними поліції, 36-річна жінка керувала автомобілем Nissan в нетверезому стані і несподівано з'їхала на зустрічну смугу.

    Теги: ДТП Польща діти водій Volkswagen Nissan
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    У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих