У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 потерпілих

У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою

Діти поверталися додому з табору

У Польщі автобус, який перевозив школярів, зіткнувся з вантажівкою. Постраждали 12 дітей. Про це повідомляє RMF24.

ДТП сталася у селі Неджев Другий у Лодзькому воєводстві. Діти поверталися додому з табору.

Зазначається, що водій автобуса в'їхав у задню частину напівпричепа тягача. Травми дітей не є надто серйозними. Школярів оглянули медики.

Також відомо, що на місце події прибули 6 пожежних команд. Врешті-решт, за школярами приїхав інший автобус, який доправив їх до найближчої школи.

Нагадаємо, що 24 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому українці їхали на заробітки, зіштовхнувся з автомобілем Nissan Qashqay. В результаті ДТП постраждали сім громадян України, згодом стало відомо, що один загинув. За даними поліції, 36-річна жінка керувала автомобілем Nissan в нетверезому стані і несподівано з'їхала на зустрічну смугу.