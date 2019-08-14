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    У ДТП на Закарпатті загинув кінь

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    <p>Автомобіль збив коня</p> - У ДТП на Закарпатті загинув кінь

    Автомобіль збив коня

    Фото: Мукачево

    Водій легкового авто не встиг загальмувати і збив тварину

    На Закарпатті 13 серпня ввечері авто не розминулося з конем. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп недалеко від селища Чинадієво Мукачівського району, повідомляє Mukachevo.net.

    Зазначається, що кінь несподівано вийшов на дорогу. Водій легковика не встиг загальмувати і збив тварину. Удар був такої сили, що передня частина автомобіля повністю розбита.

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    У ДТП на Закарпатті загинув кінь
    У ДТП на Закарпатті загинув кінь
    У ДТП на Закарпатті загинув кінь

    На місце прибули поліцейські і лікарі швидкої допомоги. Водієві на місці надали медичну допомогу. Кінь після зіткнення загинув.

    Нагадаємо, наприкінці липня у селі Лопушине Закарпатської області у річку перекинулася вантажівка, у результаті чого помер водій. 

    На початку серпня у Закарпатській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля та скутера постраждали жінка та однорічна дитина.

    Також зазначимо, що за сім місяців у Києві сталося понад 22 тис. ДТП.

     

    ДТП УДАР водій
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