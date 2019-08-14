У ДТП на Закарпатті загинув кінь



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Автомобіль збив коня Фото: Мукачево

Водій легкового авто не встиг загальмувати і збив тварину

На Закарпатті 13 серпня ввечері авто не розминулося з конем. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп недалеко від селища Чинадієво Мукачівського району, повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що кінь несподівано вийшов на дорогу. Водій легковика не встиг загальмувати і збив тварину. Удар був такої сили, що передня частина автомобіля повністю розбита.

На місце прибули поліцейські і лікарі швидкої допомоги. Водієві на місці надали медичну допомогу. Кінь після зіткнення загинув.

Нагадаємо, наприкінці липня у селі Лопушине Закарпатської області у річку перекинулася вантажівка, у результаті чого помер водій.

На початку серпня у Закарпатській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля та скутера постраждали жінка та однорічна дитина.

Також зазначимо, що за сім місяців у Києві сталося понад 22 тис. ДТП.