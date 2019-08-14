У ДТП на Закарпатті загинув кінь
Автомобіль збив коня
Водій легкового авто не встиг загальмувати і збив тварину
На Закарпатті 13 серпня ввечері авто не розминулося з конем. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп недалеко від селища Чинадієво Мукачівського району, повідомляє Mukachevo.net.
Зазначається, що кінь несподівано вийшов на дорогу. Водій легковика не встиг загальмувати і збив тварину. Удар був такої сили, що передня частина автомобіля повністю розбита.
На місце прибули поліцейські і лікарі швидкої допомоги. Водієві на місці надали медичну допомогу. Кінь після зіткнення загинув.
Нагадаємо, наприкінці липня у селі Лопушине Закарпатської області у річку перекинулася вантажівка, у результаті чого помер водій.
На початку серпня у Закарпатській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля та скутера постраждали жінка та однорічна дитина.
Також зазначимо, що за сім місяців у Києві сталося понад 22 тис. ДТП.