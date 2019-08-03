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    У Закарпатській області в ДТП постраждала жінка з дитиною

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    У Закарпатській області в ДТП постраждала жінка з дитиною

    Життю постраждалих наразі нічого не загрожує

    У Закарпатській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля та скутера постраждали жінка та однорічна дитина. Про це повідомляє поліція області у Facebook.

    За даними поліції, у п'ятницю, 2 липня, близько 13:40 в селі Хустець сталося зіткнення легкового автомобіля «ВАЗ 2106» та скутера, за кермом якого перебувала жінка з однорічною дитиною.

    Попередньо встановлено, що водій автомобіля не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі скутером. В результаті аварії водійка скутеру та її дитина з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Зараз життю постраждалих нічого не загрожує.

    Зазначається, що обоє водіїв перебували у тверезому стані. За фактом інциденту відкрите кримінальне провадження. Подія була кваліфікована за ст. 286 КК України - порушення правил дорожнього руху з потерпілими.

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