У двох областях України динаміка госпіталізації через Covid-19 перевищує допустимий рівень

На Луганщині та на Херсонщині один із епідеміологічних показників не відповідає нормі

Усі області України станом на 23 липня перебувають у «зеленій» зоні карантину. При цьому у двох регіонах один із епідеміологічних показників не відповідає нормі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, у Луганській та Херсонській областях динаміка рівня госпіталізації через Covid-19 перевищує допустиме значення. Воно має бути не вище 50%, однак у Луганській області цей показник – 58,3%, а у Херсонській – 69,8%. Інші показники відповідають нормі.

Нагадаємо, станом на 24 липня, в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія Covid-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року, коли кожна країна може потенційно вакцинувати 70% свого населення.

Тим часом, станом на 24 липня, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 3010140 людей, з них отримали 1 дозу – 3010138, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1681734 особи (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4691872 щеплення.



